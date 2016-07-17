Коноплянка забив перший гол за "Севілью" при новому тренері (відео)
13:35, 17 липня 2016Футбол
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Іспанська команда в товариському матчі обіграла аргентинський "Рівер Плейт".
Коноплянка забив за "Севілью" / sevillafc.es
Український півзахисник "Севільї" Євген Коноплянка допоміг своїй команді здобути перемогу в товариському матчі над аргентинським "Рівер Плейт" з рахунком 3:1.
Гра відбулася в місті Орландо, штат Флорида, США.
Коноплянка вийшов на поле у перерві матчу за рахунку 1:0 на користь своєї команди і на 60-й хвилині забив другий гол "Севільї". Крім нього у складі іспанської команди відзначилися Кевін Гамейро і Стівен Нзонзі.
Зазначимо, що цей матч "Севільї" став першим для нового тренера команди Хорхе Сампаолі.
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