Коноплянка забив перший гол за "Севілью" при новому тренері (відео)

Український півзахисник "Севільї" Євген Коноплянка допоміг своїй команді здобути перемогу в товариському матчі над аргентинським "Рівер Плейт" з рахунком 3:1.

Гра відбулася в місті Орландо, штат Флорида, США.

Коноплянка вийшов на поле у перерві матчу за рахунку 1:0 на користь своєї команди і на 60-й хвилині забив другий гол "Севільї". Крім нього у складі іспанської команди відзначилися Кевін Гамейро і Стівен Нзонзі.

Зазначимо, що цей матч "Севільї" став першим для нового тренера команди Хорхе Сампаолі.