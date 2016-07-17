Сенсаційний англійський "Лестер" почав втрачати своїх чемпіонів

Футбольний клуб "Лестер Сіті", який сенсаційно став у минулому сезоні чемпіоном Англії, продав свого основного опорного півзахисника Н'Голо Канте в лондонський "Челсі". Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі".

Сума трансферу називається, але раніше ЗМІ повідомляли, що вона може скласти близько 35 мільйонів євро.

Разом з тим, британський таблоїд The Sun повідомляє, що інший лідер "Лестера" Ріяд Марез вже відмовився продовжувати контракт зі своїм нинішнім клубом і веде переговори про укладення контракту з лондонським "Арсеналом". Також в послугах Мареза нібито зацікавлені в "Челсі" та "Барселоні".

Нагадаємо, Канте разом з воротарем Каспером Шмайхелем, атакуючим півзахисником Ріядом Марезом і форвардом Джеймі Варді вважався лідером чемпіонського "Лестера".

Читайте такожЛідер "Лестера" не захотів міняти свій клуб на лондонський "Арсенал"Канте перейшов у "Лестер" рік тому з "Канна" за 8 мільйонів євро. Нинішнім літом він взяв участь у чемпіонаті Європи. Він починав турнір як основний гравець збірної Франції, але з часом втратив місце в стартовому складі.

Ріяд Марез став гравцем "Лестера" в січні 2014 року, коли за 400 тисяч євро перейшов з французького Гавра". За підсумками минулого сезону він був визнаний найкращим гравцем Прем'єр-ліги.