Тренер "Динамо" Ребров про матч за Суперкубок: "Ми не перегравали "Шахтар", але перевершили його в бажанні"

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров прокоментував переможний матч за Суперкубок проти донецького "Шахтаря".

"Хочу привітати вболівальників з початком сезону, гра вийшла гарною, на мій погляд. Разом з тим, гра розглядалася як старт сезону, обидві команди ще не зовсім готові. Ми не форсуємо підготовку, але гра з "Шахтарем" завжди для нас вкрай важлива, на кшталт гри рівня єврокубків. Думаю, що ані "Динамо", ані "Шахтар", ще не повністю готові до нового сезону", - зазначив Ребров.

"Ніякий тренер не може бути задоволений, особливо під час передсезонної підготовки. Але я бачу бажання хлопців не зупинятися на досягнутому, грати далі і завойовувати трофеї. Так, ми не перегравали гірників у грі, але переграли їх у бажанні перемогти", - назвав основну причину перемоги тренер "Динамо".

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"Драгович отримав травму і тому Хачеріді його замінив. Австрієць приїхав зі збірної не зовсім готовим, відчув це перед грою і зіграв 45 хвилин. Ми йому подякували за цей тайм", - зазначив Ребров.

"Що стосується Гусєва, Олег отримав серйозну травму, відновлюється. Контракт поки не підписаний, головне, щоб Олег скоріше відновився", - підсумував тренер "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в матчі за Суперкубок України "Динамо" обіграло "Шахтар" у серії пенальті - 1:1 (4:3).