"Динамо" обіграло "Шахтар" і виграло Суперкубок

В Одесі завершився матч-відкриття українського футбольного сезону 2016/17, де в боротьбі за Суперкубок київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар".

Доля матчу вирішилася в серії пенальті - 4:3 (1:1).

Рахунок був відкритий на початку другого тайму, коли Фред пробив під гострим кутом перебуваючи недалеко від лицьової лінії. М'яч влетів точно в кут, а воротар киян Олександр Шовковський у черговий раз не зміг виручити своїх партнерів. До речі, в цьому матчі кіпер киян не раз грубо помилявся.

До гольового моменту, в першому таймі і відразу після перерви, гірники мали перевагу і неодноразово могли відкрити рахунок. А після голу гірники відійшли в оборону і кияни перехопили ініціативу.

Динамівці зуміли зрівняти рахунок на 80-й хвилині, коли точний удар вдався Домагою Віді.

У час, що залишився команди не змогли вразити ворота один одного і доля гри вирішилася в серії пенальті.

Вирішальний удар "гірників" Олександр Шовковський відбив, зайвий раз підтвердивши свій високий клас у відбитті 11-метрових.

"Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ) - 1:1 (0:0)

Голи: Фред, 58 - Виду, 80

Ш: П'ятов, Срна, Кривцов, Ордець, Ісмаїлі, Степаненко, Марлос (Нем, 84'), Бернард, Фред, Едуардо (Селезньов, 70'), Тайсон (Коваленко, 76')

Д: Шовковський, Антунеш, Драгович (Хачеріді, 46'), Віду, Морозюк, Сидорчук, Корзун, Буяльський (Федорчук, 68'), Громов, Жуніор Мораєс, Гонсалес Д.

Попередження: Кривцов 50', Срна 54', Степаненко 59' - Сидорчук 68', Хачеріді 73'

Пенальті - 3:4