"Динамо" не дозволяє "Зорі" проводити матчі Ліги Європи на полі НСК "Олімпійський"

Керівництво футбольного клубу "Зоря" (Луганськ) написало відкритого листа на ім'я президента України, прем'єр-міністра України, президентів ФФУ та ПФЛ, а також київського "Динамо" у зв'язку з надзвичайною ситуацією - відмовою столичного клубу у наданні стадіону НСК "Олімпійський" для проведення матчів Ліги Європи, повідомляється на офіційному сайті ФК "Зоря".

"Зоря" здобула право представляти Україну на міжнародній арені за підсумками минулого сезону. Але тепер команда зіткнулася з проблемою місця проведення матчу. Стадіон у Запоріжжі, який команда використовує для проведення домашніх матчів УПЛ, не відповідає нормам регламенту УЄФА. А щодо ситуації з НСК "Олімпійський", то, за твердженням автора листа гендиректора луганського клубу Сергія Рафаїлова , після усної дмовленності президентів "Динамо" і "Зорі", київський клуб в офіційному листі повідомив луганський про відмову надати свою арену для проведення матчу.

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Причина - надмірне навантаження на газон головної столичної арени.

ФК "Зоря" закликає всіх адресатів листа "сприяти у позитивному вирішенні даної ситуації і прийняти рішення виключно в інтересах українського футболу".

"Зоря" зайняла 4-е місце в минулому чемпіонаті України. Однак через дискваліфікацію УЄФА "Дніпра", який розташувався на 3-й сходинці, підопічні Юрія Вернидуба отримали право грати в груповому раунді Ліги Європи.