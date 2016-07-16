"Шахтар" є фаворитом у матчі з "Динамо" за Суперкубок на ставках букмекерів

Донецький "Шахтар" є фаворитом на котирування букмекерських контор напередодні матчу за Суперкубко України з київським "Динамо", повідомляє Betexplorer.com.

За даними спеціалізованого порталу, який об'єднав дані 15 найбільших світових букмекерських контор на перемогу "Шахтаря" ставки приймаються з середнім коефіцієнтом 2.46 до 1, на нічию - 3.20 до 1, а на перемогу "Динамо" - 2.71 до 1.

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На перемогу гірників ставки приймаються в діапазоні від 2,35 (Unibet) до 2,60 (mybet). На успіх киян - від 2,52 (bet-at-home) до 3.00 (888sport і Unibet).

Як повідомляв УНІАН, матч за Суперкубок України "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 16 липня в Одесі. Початок гри на стадіоні "Чорноморець" о 21.00.