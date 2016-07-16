Де дивитися матч за Суперкубок України "Шахтар" - "Динамо"

Сьогодні в Одесі відбудеться перший матч нового футбольного сезону 2016/17, де у грі за Суперкубок зійдуться чемпіон України київське "Динамо" і володар національного Кубка - донецький "Шахтар".

Матч транслюватиме телеканал "Україна". Початок телетрансляції о 20.50.

Як заявив директор каналу Футбол1/2 Олександр Денисов, права на трансляцію також придбали телеканали дев'яти країн, а саме Ізраїль, Португалія, Хорватія, Словенія, Сербія, Чорногорія, Латвія, Литва і Естонія.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться в Одесі. Гра на стадіоні "Чорноморець" розпочнеться о 21.00