Де дивитися матч за Суперкубок України "Шахтар" - "Динамо"
11:15, 16 липня 2016Футбол
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Сьогодні в Україні відкривається новий футбольний сезон.
xsport.ua
Сьогодні в Одесі відбудеться перший матч нового футбольного сезону 2016/17, де у грі за Суперкубок зійдуться чемпіон України київське "Динамо" і володар національного Кубка - донецький "Шахтар".
Матч транслюватиме телеканал "Україна". Початок телетрансляції о 20.50.
Як заявив директор каналу Футбол1/2 Олександр Денисов, права на трансляцію також придбали телеканали дев'яти країн, а саме Ізраїль, Португалія, Хорватія, Словенія, Сербія, Чорногорія, Латвія, Литва і Естонія.
Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться в Одесі. Гра на стадіоні "Чорноморець" розпочнеться о 21.00
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