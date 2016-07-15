Президент ФФУ: "Матч проти Ісландії пройде в Києві при порожніх трибунах, проти Фінляндії - в Одесі"

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко розповів про плани національної збірної команди на найближчі матчі на брифінгу в Будинку футболу, повідомляє Sport.ua.

"Перша гра відбіркового циклу ЧС-2018 проти Ісландії пройде без глядачів. Покарання ФІФА остаточне і не підлягає перегляду", - зазначив Павелко.

"По грі з Фінляндією... Вона точно пройде в Одесі, на стадіоні «Чорноморець», - додав президент ФФУ.

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Окремо президент ФФУ торкнувся проведення матчу Україна - Косово, з урахуванням того, що наша держава не визнає незалежність Косово. «По Косово буквально на наступний день після рішення УЄФА і ФІФА ми направили запит, оскільки він більше в політичній площині, в МЗС. На даний запит відповіді поки немає. Але у нас стислі терміни з виборів стадіонів приймаючих міст. Ми не можемо переступати рішення МЗС, але умовно було прийнято рішення, як проектний варіант, провести гру в Одесі на стадіоні «Чорноморець». Це якщо уряд прийме особливе рішення по прийому виключно спортивних делегацій. Якщо ні, то можливе проведення двох матчів у Туреччині, на нейтральному полі. Але знову ж таки це рішення поки умовне, поки ми не дочекаємося відповіді від МЗС", - резюмував Павелко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Виконком ФФУ одноголосно прийняв рішення про призначення на пост головного тренера національної збірної команди Андрія Шевченка.