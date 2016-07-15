Шевченко відмовився відповідати на питання журналістів після обрання на посаду головного тренера збірної України

Новий головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко відмовивився відповідати на запитання на прес-конференції після Виконкому ФФУ.

Шевченко обмежився лише вступною промовою, в якій зазначив: "Звичайно, це емоційний момент для мене. Стати головним тренером національної збірної – велика честь для мене. Я готовий брати всю відповідальність за виступ команди на себе. Моє головне завдання – створити колектив, який буде вирішувати поставлені перед командою завдання".

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"Дуже важливо повернути довіру наших уболівальників. Я буду залучати молодих гравців, які будуть відповідати критеріям національної команди. Головні критерії - дисципліна, віддача на футбольному полі і позамежна мотивація. Ці критерії буду ставити перед гравцями насамперед. Буде самовіддача – буде і результат", - додав тренер.

"На ваші запитання відповім, коли буде підходити час першої гри", - підсумував Шевченко і покинув зал для прес-конференцій.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Виконком ФФУ одноголосно прийняв рішення про призначення Шевченка на посаду головного тренера національної збірної України.