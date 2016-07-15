Тренер "Шахтаря" Фонсека про жеребкування Ліги чемпіонів: "Нас чекають два складних матчі"

Головний тренер «Шахтаря» поділився своєю думкою про результати жеребкування третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів, де суперником українського клубу буде швейцарський "Янг Бойз", повідомляє прес-служба гірників.

"Наш майбутній суперник – одна з найсильніших команд Швейцарії. Минулий сезон вони закінчили на другому місці. У складі «Янг Бойз» гравці високого рівня. Багато хто може вважати, що раз «Шахтарю» попався швейцарський клуб, то нам буде легше пройти цей шлях. Але я так не думаю. Досить добре знаю швейцарський футбол. Там всі команди дуже організовані. Переконаний, нас чекають два складних матчі", - зазначив Фонсека.

"У минулому сезоні, коли я керував «Брагою», ми грали зі «Сьоном», який знаходився нижче в турнірній таблиці, ніж «Янг Бойз». Скажу чесно: для нас це був зовсім не легкий матч, тому що швейцарський футбол весь час еволюціонує", - продовжив тренер.

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А говорячи про те, чи має якесь значення той факт, що перший поєдинок «Шахтар» проводить вдома, у Львові, заявив: "Я не думаю про це, так як для мене неважливо, де відбудеться перша гра: вдома чи на виїзді".

"В цілому я задоволений жеребкуванням. З усіх клубів, які нам могли попастися, «Монако» – самий важкий опонент. Тому я не хотів би з ними зустрічатися на цьому етапі. Але якщо б нам довелося грати з цією командою, то ми були б готові".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні відбулося жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, за результатами якої суперником гірників став швейцарський "Янг Бойз".