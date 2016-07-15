Тренер "Шахтаря" Фонсека про жеребкування Ліги чемпіонів: "Нас чекають два складних матчі"
Наставник гірників не вважає швейцарський "Янг Бойз" легким суперником.
Головний тренер «Шахтаря» поділився своєю думкою про результати жеребкування третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів, де суперником українського клубу буде швейцарський "Янг Бойз", повідомляє прес-служба гірників.
"Наш майбутній суперник – одна з найсильніших команд Швейцарії. Минулий сезон вони закінчили на другому місці. У складі «Янг Бойз» гравці високого рівня. Багато хто може вважати, що раз «Шахтарю» попався швейцарський клуб, то нам буде легше пройти цей шлях. Але я так не думаю. Досить добре знаю швейцарський футбол. Там всі команди дуже організовані. Переконаний, нас чекають два складних матчі", - зазначив Фонсека.
"У минулому сезоні, коли я керував «Брагою», ми грали зі «Сьоном», який знаходився нижче в турнірній таблиці, ніж «Янг Бойз». Скажу чесно: для нас це був зовсім не легкий матч, тому що швейцарський футбол весь час еволюціонує", - продовжив тренер.
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А говорячи про те, чи має якесь значення той факт, що перший поєдинок «Шахтар» проводить вдома, у Львові, заявив: "Я не думаю про це, так як для мене неважливо, де відбудеться перша гра: вдома чи на виїзді".
"В цілому я задоволений жеребкуванням. З усіх клубів, які нам могли попастися, «Монако» – самий важкий опонент. Тому я не хотів би з ними зустрічатися на цьому етапі. Але якщо б нам довелося грати з цією командою, то ми були б готові".
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні відбулося жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, за результатами якої суперником гірників став швейцарський "Янг Бойз".