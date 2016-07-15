Чи вірите ви, що Шевченко зможе вивести збірну України на Чемпіонат світу 2018? - опитування УНІАН
16:40, 15 липня 2016Футбол
1189
Видатний український футболіст Андрій Шевченко, який під час Євро-2016 був у тренерському штабі української команди, 15 липня офіційно став головним тренером збірної України з футболу.
Новий тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото УНІАН
УНІАН пропонує своїм читачам висловити свою думку щодо того, чи зможе Андрій Шевченко вивести збірну України на Чемпіонат світу 2018 року?
Як повідомляв УНІАН, кращий гравець в історії українського футболу Андрій Шевченко очолив національну збірну за чотири роки після завершення кар'єри.
Планується, що він тренуватиме команду протягом наступних двох років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter