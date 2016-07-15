Чи вірите ви, що Шевченко зможе вивести збірну України на Чемпіонат світу 2018? - опитування УНІАН

УНІАН пропонує своїм читачам висловити свою думку щодо того, чи зможе Андрій Шевченко вивести збірну України на Чемпіонат світу 2018 року?

Як повідомляв УНІАН, кращий гравець в історії українського футболу Андрій Шевченко очолив національну збірну за чотири роки після завершення кар'єри.

Планується, що він тренуватиме команду протягом наступних двох років.