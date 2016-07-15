Офіційно: Шевченко головний тренер збірної України на найближчі два роки

15 липня у Будинку футболу було обрано нового керманича національної збірної команди України. Виконавчий комітет Федерації футболу України одноголосно підтримав кандидатуру Андрія Шевченка на посаді наставника «синьо-жовтих», повідомляє прес-служба ФФУ.

Контракт із 39-річним спеціалістом буде підписано за схемою «2+2» - на два роки із можливістю пролонгації угоди на такий самий термін.

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До тренерського штабу головної команди країни увійдуть італійці Мауро Тассотті та Андреа Малдера, відомі своєю роботою у структурі італійського «Мілану», а також іспанець Рауль Ріанчо, який з 2014 по 2016 рік працював помічником головного тренера у київському «Динамо».

Як повідомляв УНІАН, Шевченко очолив збірну України напередодні відбіркового циклу ЧС-2018.