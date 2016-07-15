Шевченка одноголосно обрали головним тренером збірної України з футболу

Андрій Шевченко призначений головним тренером збірної України з футболу, повідомляє у своєму Facebook народний депутат Сергій Куніцин.

Екс-гравець збірної України з футболу і помічник Михайла Фоменка під час недавнього Євро-2016 був обраний одноголосним рішенням членів Виконкому Федерації футболу України.

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Шевченко очолив команду напередодні старту відбору до Чемпіонату світу-2018

Як повідомляв УНІАН, Шевченко був основним кандидатом на посаду головного тренера, ім'я якого офіційно буде оголошено сьогодні, 15 липня.