Гравець "Шахтаря" Марлос про Суперкубок: "Важливий матч, в якому є можливість завоювати трофей"

Атакуючий півзахисник донецького "Шахтаря" бразилець Марлос поділився своєю думкою про майбутній матч за Суперкубок України проти київського "Динамо", повідомляє прес-служба гірників.

"Це важливий матч, в якому у нас є можливість завоювати ще один трофей. Ми дуже багато для цього працюємо. Влітку провели відмінні збори. У нас був час, щоб відпрацювати принципи гри. А цей матч важливий для хорошого початку сезону. Наша команда, в принципі, знає, як діє «Динамо», але завжди дуже корисно подивитися, як вони зараз виступають і як готуються до такої гри", - зазначив Марлос.

"Зараз ще йде перехідний період. Досить непросто, коли ми повністю змінюємо наш стиль гри. Але ми дуже багато чому навчилися завдяки цьому і в матчі з «Динамо» якраз і проведемо тест, на що здатні", - додав гравець.

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"Нас добре приймають в Одесі, нас люблять вболівальники. Плюс відмінна атмосфера. У нас є все для того, щоб провести хороший матч", - підсумував півзахисник гірників.

Як повідомляв УНІАН, матч за Суперкубок України "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 16 липня в Одесі. Гра на стадіоні "Чорноморець" розпочнеться о 21.00.