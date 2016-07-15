Визначилися потенційні суперники "Ворскли" і "Олександрії" в Лізі Європи

У Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 3-го відбіркового раунду Ліги Європи, за результатами якої полтавська "Ворскла" зіграє з переможцем пари 2-го етапу "Локомотив" (Загреб, Хорватія) - РоПС (Рованіємі, Фінляндія), а "Олександрія - з переможцем пари "Хайдук" (Спліт, Хорватія) - КСМС (Румунія), повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Ворскла" зіграє перший матч у гостях, а "Олександрія" - вдома.

Матчі відбудуться 28 липня і 4 серпня.

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Згідно з регламентом перед жеребкуванням учасники були розбиті на п'ять груп, в які потрапили однакова кількість сіяних та несіяних команд. Пари були сформовані з сіяних і несіяних команд з однієї групи.

"Ворскла" була сіяною в Групі 1, "Олександрія" потрапила в число несіяних Групи 3.