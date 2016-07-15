Фонсека напередодні матчу за Суперкубок: "Сподіваюся, що і в "Шахтарі" почну з перемоги"

Новий головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека поділився своєю думкою про майбутню гру за Суперкубок України проти київського "Динамо", повідомляє офіційний сайт гірників.

Говорячи про прикмету, згідно з якою як проведеш перший матч, так і складеться кар'єра в клубі, португальський фахівець зазначив: "Я в такі забобони не вірю, оскільки зі мною траплялися речі, які доводять протилежне. Наприклад, в «Порту» перша гра вийшла вдалою, але потім все склалося не найкращим чином. Це був матч за Суперкубок Португалії. Ми його виграли, але далі все сталося не зовсім так, як би я того хотів. В деяких клубах я починав з поразок, однак згодом команда демонструвала чудові результати".

"Мене абсолютно не лякає, що ми почнемо сезон матчем з «Динамо». Я спокійно до цього ставлюся. Результат цієї зустрічі ніяк не вплине на весь наступний сезон. Це просто звичайна гра проти сильної команди. Думаю, «Шахтар» з часом стане ще сильніше. Будемо битися за чемпіонство", - продовжив тренер.

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Говорячи про те, скільки часу довелося витратити на вивчення «Динамо», наставник зазначив: "Фактично цей процес ми почали нещодавно. Переглядали деякі поєдинки «Динамо», але не я особисто – цим займаються мої помічники. Я повністю сфокусований на тренувальному процесі. Гру киян більш прискіпливо вивчаємо в останні дні підготовки до матчу".

А проводячи паралелі з тим, що три роки тому він вигравав з «Порту» Суперкубок Португалії - чи є щось спільне між тим матчем і майбутнім - відзначив: "Це абсолютно різні команди. Єдине, що я пам'ятаю, – задоволення від того, що виграв престижний трофей. Сподіваюся, що і в «Шахтарі» я також почну з перемоги".

Як повідомляв УНІАН, матч за Суперкубок України пройде в Одесі 16 липня. Початок гри на стадіоні "Чорноморець" - о 21.00.