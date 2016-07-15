Фонсека напередодні матчу за Суперкубок: "Сподіваюся, що і в "Шахтарі" почну з перемоги"
Новий тренер гірників вважає матч за Суперкубок звичайною грою проти сильної команди.
Новий головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека поділився своєю думкою про майбутню гру за Суперкубок України проти київського "Динамо", повідомляє офіційний сайт гірників.
Говорячи про прикмету, згідно з якою як проведеш перший матч, так і складеться кар'єра в клубі, португальський фахівець зазначив: "Я в такі забобони не вірю, оскільки зі мною траплялися речі, які доводять протилежне. Наприклад, в «Порту» перша гра вийшла вдалою, але потім все склалося не найкращим чином. Це був матч за Суперкубок Португалії. Ми його виграли, але далі все сталося не зовсім так, як би я того хотів. В деяких клубах я починав з поразок, однак згодом команда демонструвала чудові результати".
"Мене абсолютно не лякає, що ми почнемо сезон матчем з «Динамо». Я спокійно до цього ставлюся. Результат цієї зустрічі ніяк не вплине на весь наступний сезон. Це просто звичайна гра проти сильної команди. Думаю, «Шахтар» з часом стане ще сильніше. Будемо битися за чемпіонство", - продовжив тренер.
Читайте такожПризовий фонд Суперкубка України складе 1,5 мільйона гривень
Говорячи про те, скільки часу довелося витратити на вивчення «Динамо», наставник зазначив: "Фактично цей процес ми почали нещодавно. Переглядали деякі поєдинки «Динамо», але не я особисто – цим займаються мої помічники. Я повністю сфокусований на тренувальному процесі. Гру киян більш прискіпливо вивчаємо в останні дні підготовки до матчу".
А проводячи паралелі з тим, що три роки тому він вигравав з «Порту» Суперкубок Португалії - чи є щось спільне між тим матчем і майбутнім - відзначив: "Це абсолютно різні команди. Єдине, що я пам'ятаю, – задоволення від того, що виграв престижний трофей. Сподіваюся, що і в «Шахтарі» я також почну з перемоги".
Як повідомляв УНІАН, матч за Суперкубок України пройде в Одесі 16 липня. Початок гри на стадіоні "Чорноморець" - о 21.00.