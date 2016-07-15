Український легіонер "Кайрата" Тимощук після матчу в єврокубку: "На виїзді з "Маккабі" буде важче"

Гравець алматинського «Кайрата» і національної збірної України Анатолій Тимощук прокоментував результат матчу проти изральского «Маккабі» (1:1) в Лізі Європи, повідомляє Sports.kz.

"На жаль, 1:1 зіграли. Для домашньої гри це не дуже приємний рахунок, але треба їхати туди і забивати, в будь-якому випадку. Забили в першому таймі, і в другому таймі свідомо віддали ініціативу супернику, він контролював м'яч, але за винятком одного моменту в другому таймі, коли їх гравець вийшов один на один з воротарем, вони нічого не створили. Але, на жаль, не вистачило концентрації і в кінці пропустили такий непотрібний гол, який змусить нас на виїзді атакувати і намагатися забивати".

Щодо другого гола "Кайрата", який арбітри не зарахували, українець зазначив: "Ну, там суддя побачив якийсь поштовх чи удар, я не знаю. Хоча схожий епізод був раніше, гравець мене відштовхнув, але навіть не було ні попередження, ні жовтої картки, а тут відразу червона картка і суддя залишив нас вдесятьох, на жаль. Втратили гравця, який є нашим лідером і капітаном команди, у повторній грі ми вже не зможемо на нього розраховувати. Я думаю, в будь-якому випадку потрібно готуватися, там буде ще важче, ніж сьогодні".

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Говорячи про пріоритети на сезон (команда бере участь і в єврокубках, і в національних турнірах), Тимощук зазначив: "Була та ротація складу, і важкі поля і погодні умови. Зараз буде матч на штучному полі з одним одним з лідерів чемпіонату... Деяким командам дають час відпочити, а нам, на жаль, ні. Доводиться працювати в тих умовах, які маємо. Приділяємо більше часу відновленню. Тренувальний процес складається так, щоб футболісти побільше відпочили. Тому, я думаю, що не все можливо втілити, не всі ті ідеї, які у нас є. Але все одно команда проявляє себе добре. Все-таки наш сьогоднішній суперник — це команда, яка звикла грати в Лізі чемпіонів. Є підбір хороших гравців, дуже досвідчені футболісти, гравці збірних. Я думаю, що гра повинна бути цікавою".

Казахстанський "Кайрат" та ізраїльський "Маккабі" зіграли внічию в першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи з рахунком 1:1. Матч-відповідь пройде за тиждень в Ізраїлі.