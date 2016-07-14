Ярмоленко названий кращим гравцем УПЛ сезону 2015/16
Гравець київського "Динамо" переміг в опитуванні клубів-учасників чемпіонату України.
Клуби української футбольної Прем'єр-ліги визначили лауреатів попереднього сезону, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
У традиційних номінаціях, де власні варіанти кращих називали представники клубів Прем'єр-ліги, визначилися наступні результати:
Кращий тренер Ліги Парі-Матч сезону 2015/16:
1. Сергій Ребров, «Динамо» Київ
2. Мірча Луческу, «Шахтар» Донецьк
3. Мирон Маркевич, «Дніпро» Дніпропетровськ
Кращий гравець Ліги Парі-Матч сезону 2015/16:
1. Андрій Ярмоленко, «Динамо» Київ
2. Марлос, «Шахтар» Донецьк
3. Алекс Тейшейра, «Шахтар» Донецьк
Найкращий голкіпер Ліги Парі-Матч сезону 2015/16:
1. Андрій П'ятов «Шахтар» Донецьк
2. Микита Шевченко, «Зоря» Луганськ
3. Олександр Шовковський, «Динамо» Київ
Кращий арбітр Ліги Парі-Матч сезону 2015/16:
1. Анатолій Абдула (Харків)
2. Олександр Іванов (Макіївка)
3. Юрій Можаровський (Львів)
Найкращий молодий гравець (Відкриття) Ліги Парі-Матч сезону 2015/16:
1. Віктор Коваленко, «Шахтар» Донецьк
2. Іван Петряк, «Зоря» Луганськ
3. Валерій Лучкевич, «Дніпро» Дніпропетровськ
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Серед лауреатів також є також переможці у двох номінаціях, де голосування не знадобилося, адже трійки названі з урахуванням статистичних показників.
Кращий бомбардир Ліги Парі-Матч сезону 2015/16:
1. Алекс Тейшейра («Шахтар» Донецьк) – 22 голи
2. Філіп Будковський, («Зоря» Луганськ) – 14 голів
3. Андрій Ярмоленко («Динамо» Київ) – 13 голів
Є нова номінація, де визначалися кращі з числа тих, хто зіграв найбільше матчів і не заробив жодної жовтої картки.
Самий дисциплінований гравець Ліги Парі-Матч сезону 2015/16:
1. Віталій Паламар, («Олександрія») – зіграно 25 матчів, проведено на полі 2096 хвилин
2. Марлос, («Шахтар» Донецьк) – зіграно 24 матчі, проведено на полі 1385 хвилин
3. Олег Гусєв («Динамо» Київ) – зіграно 24 матчі, проведено на полі 1325 хвилин
Як повідомляв УНІАН, новий сезон 2016/17 в українському футболі розпочнеться 16 липня матчем за Суперкубок "Шахтар" - "Динамо", який відбудеться в Одесі.