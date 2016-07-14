Ротань переходить в "Хапоель", а не в "Анжі" - ЗМІ
Капітан збірної України не вів переговорів з російським клубом.
Руслан Ротань днями провів успішні переговори з ізраїльським клубом «Хапоель» (Тель-Авів), під час яких сторони погодили всі деталі контракту, і офіційно про угоду буде оголошено найближчим часом, повідомляє Footboom.com.
З представниками інших команд футболіст і його агент не контактували.
Раніше сьогодні в ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що півзахисник «Дніпра» і збірної України Руслан Ротань, продовжить кар'єру в російському клубі «Анжі». Однак ця інформація не знайшла підтвердження. По-перше, факт переговорів з командою з Махачкали спростував агент Ротаня Шандор Варга. Не підтвердили її і в «Анжі».
Читайте такожРотань продовжить виступати за "Дніпро", Кобахідзе пішов у "Ворсклу"
У минулому сезоні Руслан у складі «Дніпра» провів 30 поєдинків (28 з яких – в «основі»). Забив 5 голів і віддав 3 результативні передачі. Півзахисник став четвертим у рейтингу корисності гравців команди, хоча виступав на позиції опорника.