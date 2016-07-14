Екс-тренер "Мілана" підтвердив пропозицію Шевченка про роботу в збірній України

Екс-тренер італійського футбольного клубу «Мілан» Мауро Тассотті підтвердив, що Андрій Шевченко запропонував йому посаду помічника головного тренера збірної України, повідомляє Трибуна з посиланням на Goal.

«Це було не спонтанне рішення. Я все зважив і переварив. Хочу уточнити, що на даний момент єдине, що я зробив, – підписав угоду про припинення співпраці з «Міланом». Мені було приємно, коли Шевченко запропонував цю можливість. Він переповнений ентузіазмом. Повинен сказати, що технічна сторона інтригує. Це можливість попрацювати в кваліфікації чемпіонату світу, куди Україні вдається потрапляти не кожні чотири роки. Це мені цікаво, адже досі я працював тільки на клубному рівні», – сказав Тассотті.

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Раніше повідомлялося, що в збірній України також буде працювати Андреа Малдера, що відповідає в «Мілані» за аналіз даних.

Крім того, за інформацією Трибуни, Шевченко розглядає екс-тренера київського «Динамо» Рауля Ріанчо в якості помічника.

Як повідомляв УНІАН, ім'я нового головного тренера збірної України буде оголошено 15 липня.