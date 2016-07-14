Капітан "Дніпра" та збірної України Ротань за крок від переходу в російський клуб - ЗМІ

Півзахисник "Дніпра" і збірної України Руслан Ротань продовжить кар'єру в "Анжи", повідомляє FCDnipro.com.

Відзначається, що трансфер зміг організувати агент гравця Вадим Шаблій.

Раніше повідомлялося, що Ротань може перейти в "Хапоель" з Тель-Авіва.

Читайте такожРотань: "Ми повинні "ригати" за збірну України"Нагадаємо, Ротань почав виступати за "Дніпро" в 1998-му році. У 2005-2008 роках він захищав кольори київського "Динамо", після чого повернувся до рідної команди. Минулого сезону він зіграв за "Дніпро" в 21 матчі чемпіонату України, забивши чотири м'ячі.

Ротань також їздив на Євро-2016 в якості капітана збірної України, але провів на полі лише один матч - проти збірної Польщі.

Як повідомляв УНІАН, раніше гравцем махачкалінського "Анжі" став український нападник Філіп Будковський.