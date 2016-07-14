Збірна України впала на 11 позицій у рейтингу ФІФА після провалу на Євро-2016

Збірна України з футболу опустилася на 11 позицій в оновленому рейтингу ФІФА і тепер посідає в ньому 30-е місце, повідомляє офіційний сайт організації.

Перед початком Євро-2016 збірна України посідала 19-ту сходинку в рейтингу.

Перша п'ятірка рейтингу не зазнала змін. На першому місці, як і раніше, знаходиться збірна Аргентини, слідом йдуть Бельгія, Колумбія, Німеччина та Чилі.

Португалія, яка стала переможцем Євро-2016, піднялася з восьмої позиції на шосту, а віце-чемпиион турніру Франція подолала відразу десять позицій і зараз знаходиться на сьомому місці.

Також відзначимо місця суперників збірної України по відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року. Хорватія займає 15-ту сходинку в рейтингу Читайте такожШевченко вже на цьому тижні стане головним тренером збірної України - ЗМІТуреччина - 19, Ісландія - 22, Фінляндія - 65, Косово - 190.

1 (1). Аргентина

2 (2). Бельгія

3 (3). Колумбія

4 (4). Німеччина

5 (5). Чилі

6 (8). Португалія

7 (17). Франція

8 (6). Іспанія

9 (7). Бразилія

10 (12). Італія

15 (12). Хорватія

19 (18). Туреччина

22 (34). Ісландія

30 (19). УКРАЇНА

38 (29). Росія

65 (67). Фінляндія

190 (190). Косово

Як повідомляв УНІАН, збірна України невдало виступила на Євро-2016, програвши всі три матчі у своїй групі.