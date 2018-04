"Барселона" представила виїзну форму на наступний сезон (фото)

Іспанська "Барселона" представила гостьову форму на наступний сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.

Нова екіпіровка розроблена компанією Nike, яка є технічним спонсором клубу з 1998 року. Форма виконана в фіолетовому кольорі. Як зазначається, вона продовжує традиції "Барселони" виступати виїзді в яскравих і несподіваних кольорах.

