"Барселона" представила виїзну форму на наступний сезон (фото)
11:27, 14 липня 2016Футбол
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У гостьових матчах каталонці будуть виступати в фіолетових кольорах.
@FCBarcelona
Іспанська "Барселона" представила гостьову форму на наступний сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.
Нова екіпіровка розроблена компанією Nike, яка є технічним спонсором клубу з 1998 року. Форма виконана в фіолетовому кольорі. Як зазначається, вона продовжує традиції "Барселони" виступати Читайте такожІспанська "Барселона" виклала 25 мільйонів євро за захисника збірної Франціївиїзді в яскравих і несподіваних кольорах.
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Нагадаємо, у новому сезоні "Барселона" повернеться до своїх традиційних вертикальних смугах на основний синьо-гранатовій формі. У минулому сезоні ці смуги були горизонтальними.
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