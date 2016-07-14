"Шахтар" відправив форварда збірної України у махачкалінський "Анжи"

Форвард збірної України та донецького "Шахтаря" Пилип Будківський продовжить кар'єру в махачкалінському "Анжи", повідомляє офіційний сайт російського клубу.

Футболіст відправився в "Анжи" на правах річної оренди, але у його нового клубу є пріоритетне право викупу футболіста.

24-річний Будківський є вихованцем "Шахтаря", але за основну команду донецького клубу не виступав. Раніше він здавався в оренду в маріупольський "Іллічівець", ФК "Севастополь" і луганську "Зорю".

Протягом двох минулих сезонів форвард зіграв за "Зорю" понад 50 матчів, забивши 22 м'ячі. Нинішнього літа він потрапив в заявку збірної України на Євро-2016, але в іграх чемпіонату Європи на поле не виходив.

"Я хотів зробити крок вперед, спробувати себе в новому чемпіонаті. "Анжи" – дійсно хороший клуб. У минулому сезоні моїй новій команді трішки чогось не вистачило, сподіваюся, що в цьому сезоні виступимо успішно. Постараюся забивати голи в кожному матчі, - сказав Будківський після підписання договору.

Раніше майбутнє Будковський пов'язували з турецьким "Трабзонспором". Також футболіст міг залишитися у "Зорі".

Як раніше повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" заявив на новий сезон в чемпіонаті України захисника Богдана Бутка та В'ячеслава Танковского, які минулий сезон провели в пермському "Амкарі" і "Зорі" відповідно.