"Лестер" готовий продати у лондонський "Челсі" одного зі своїх провідних гравців

Півзахисник "Лестер Сіті" і збірної Франції Н'Голо Канте близький до переходу в лондонський "Челсі", повідомляє Le Parisien.

"Лестер" погодився продати футболіста за 35 мільйонів євро. Канте має укласти з "Челсі" п'ятирічний контракт.

25-річний француз, який виступає на позиції опорного півзахисника, перейшов у "Лестер" рік тому з "Канна" за 8 мільйонів євро. Він став одним з лідерів команди, яка сенсаційно виграла чемпіонат Англії.

Нинішнім літом Канте взяв участь у чемпіонаті Європи. Він розпочинав турнір як основний гравець збірної Франції, але з часом втратив місце в стартовій одинадцятці.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Челсі" підписав контракт з форвардом збірної Бельгії Міші Батшуайі. Сума трансферу з французького "Марселя" склала 40 мільйонів євро.