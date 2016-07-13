Футболісти Кравець та Коваль зникли з заявки київського "Динамо" на чемпіонат України

Воротар Максим Коваль та нападник Артем Кравець зникли з заявки київського "Динамо" на чемпіонат Прем'єр-ліги. Заявка опублікована на офіційному сайті УПЛ.

Разом з тим, в основну заявку були додані Микита Корзун, Валерій Федорчук, а також ряд молодих виконавців, які заявлені за списком Б. Всього у складі "Динамо" перебуває 40 осіб.

23-річний Коваль і 27-річний Кравець в минулому сезоні виступали на правах оренди в інших клубах.

Коваль не зміг закріпитися в данському "Оденсе", де майже весь сезон був резервним воротарем. Після закінчення терміну договору данський клуб не став продовжувати оренду українця.

Кравець минулої зими перейшов у німецький "Штутгарт", за який забив один м'яч в чемпіонат Німеччини. За підсумками сезону "Штутгарт" вилетів у другу Бундеслігу, а нападник повернувся в "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, Олег Гусєв не потрапив до заявки "Динамо", оскільки досі не підписав контракт з київським клубом.