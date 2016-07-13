Шевченко може запросити у збірну України іспанського екс-асистента Реброва
10:56, 13 липня 2016Футбол
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У тренерський штаб національної команди може увійти Рауль Рианчо.
Рианчо може стати асистентом Шевченка / shahta.org
Майбутній головний тренер збірної України Андрій Шевченко розглядає екс-тренера київського "Динамо" Рауля Ріанчо в якості одного зі своїх асистентів, повідомляє Tribuna.ua.
Ще один претендент на посаду асистента, який буде займатися аналізом гри – Андреа Малдера, раніше працював в італійському "Мілані".
Спортивним директором збірної України стане Євген Красніков, який раніше обіймав аналогічну посаду в харківському "Металісті".
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про те, що одне з місць у тренерському штабі збірної України займе італієць Мауро Тассотті.
Нагадаємо, офіційно головний тренер національної команди буде оголошено 15 липня. Очікується, що ним стане Андрій Шевченко.
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