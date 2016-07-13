Шевченко може запросити у збірну України іспанського екс-асистента Реброва

Майбутній головний тренер збірної України Андрій Шевченко розглядає екс-тренера київського "Динамо" Рауля Ріанчо в якості одного зі своїх асистентів, повідомляє Tribuna.ua.

Ще один претендент на посаду асистента, який буде займатися аналізом гри – Андреа Малдера, раніше працював в італійському "Мілані".

Спортивним директором збірної України стане Євген Красніков, який раніше обіймав аналогічну посаду в харківському "Металісті".

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про те, що одне з місць у тренерському штабі збірної України займе італієць Мауро Тассотті.

Нагадаємо, офіційно головний тренер національної команди буде оголошено 15 липня. Очікується, що ним стане Андрій Шевченко.