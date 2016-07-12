Футбольна команда з Гібралтару замахнулася на рекорди збірної Ісландії

Команда з Гібралтару "Лінкольн Ред Імпс" сенсаційно обіграла легендарний шотландський "Селтік" у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Рахунок зустрічі - 1:0. Єдиний м'яч на початку другого тайму забив 34-річний Касьяро, основна професія якого - службовець гібралтарської поліції.

Читайте такожФутболістів збірної Ісландії зустріли в Рейк'явіку як героїв (фото)Касьяро також є автором першого голу в історії збірної Гібралтару, що був забитий в 2015 році у ворота збірної Шотландії.

Зазначимо, що під час Євро-2016 у центр уваги вболівальників зі всього світу потрапила збірна Ісландії, яка дійшла до чвертьфіналу турніру. Населення Ісландії складає трохи більше 300 тисяч чоловік.

Населення Гібралтару - 30 тисяч чоловік. При цьому, домашня арена "Селтіка" вміщує 60 тисяч глядачів.

Додамо, що у першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів "Лінкольн Ред Імпс" пройшов естонську "Флору". Матч-відповідь з "Селтіком" відбудеться 20 липня у Глазго.