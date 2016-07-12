Асистентом Шевченка у збірній України стане екс-тренер "Мілана" - ЗМІ

Асистентом Андрія Шевченка в тренерському штабі збірної України з футболу стане італієць Мауро Тассотти, повідомляє Gazzetta dello Sport.

56-річний фахівець останні 36 років провів в італійському "Мілані" - у 1980-1997 роках як гравець, у 1997-2001 роках як тренер молодіжного складу, у 2001-2015 роках як асистент головного тренера. Минулого сезону Тассотті відповідав за розвиток молодих гравців "Мілана", які виступали по всьому світу.

Читайте такожМаркевич не буде головним тренером збірної України Таким чином, Тассотті працював у тренерському штабі "Мілана" під керівництвом Альберто Дзаккероні, Чезаре Мальдіні, Фатіха Теріма, Карло Анчелотті, Леонардо, Массіміліано Алегрі, Кларенса Зеєдорфа та Філіппо Індзагі. Він також провів кілька матчів у якості в.о. головного тренера команди.

Сьогодні "Мілан" оголосив, що Тассотті залишає клуб.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня буде офіційно оголошений головний тренер збірної України. Очікується, що ним стане Андрій Шевченко.