Екс-футболіст "Дніпра" Безус продовжить кар'єру в Бельгії

Колишній півзахисник "Дніпра" Роман Безус став гравцем бельгійського "Сент-Трюйдена". Про це повідомив агент футболіста Вадим Шаблій на своїй сторінці в Instagram.

"Роман Безус не приховував, що хоче спробувати свої сили в зарубіжному чемпіонаті. Компанія ProStar запропонувала йому кілька варіантів, серед Читайте такожФілатов: "Чутки про закриття ФК "Дніпро" безпідставні"яких вибір Роми впав на Бельгію. Раді повідомити, що Роман Безус став гравцем клубу "Сент-Трюйден". Контракт підписаний строком на один рік. Успіхів в новому клубі, Рома!", - написав Шаблій.

Роман Безус в минулому сезоні чемпіонату України провів за "Дніпро" 20 матчів і забив чотири голи. Раніше він виступав у київському "Динамо" та полтавській "Ворсклі".

Нагадаємо, раніше "Дніпро" залишили багато футболістів, які складали основу команди в минулому сезоні.

При цьому, власник "Дніпра" Ігор Коломойський заявляв, що менеджмент клубу розробляє нову стратегію розвитку команди.