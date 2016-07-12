Маркевич не очолюватиме збірну України з футболу

Екс-тренер "Дніпра" та харківського "Металіста" Мирон Маркевич очолив комітет збірних України, повідомляє Tribuna.com.

Рішення прийнято на засіданні комітету, яке відбулося сьогодні, 12 липня. Призначення Маркевича ще має затвердити виконком ФФУ, який відбудеться 15 липня.

Читайте такожУ Маркевича були пропозиції по роботі із Туреччини, Греції та ПольщіВ коментарі виданню "Вести" спеціаліст підтвердив дане призначення.

"Поки ще рано про щось говорити, все має затвердити виконком ФФУ. Можу лише сказати, що я дав згоду. Для мене це новий досвід, але часу на розкачку немає, матчі почнуться зовсім скоро", – сказав Маркевич.

Зазначається, що раніше головою комітету був президент ФФУ Андрій Павелко. Призначення Маркевича означає, що він не буде головним тренером збірної України.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня буде оголошено ім'я нового головного тренера збірної України. Очікується, що ним стане Андрій Шевченко.