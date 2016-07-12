Іспанська "Барселона" виклала 25 мільйонів євро за захисника збірної Франції

Захисник "Ліона" і збірної Франції Самюель Юмтіті став гравцем "Барселони", повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

22-річний футболіст обійшовся "Барселоні" в 25 мільйонів євро. Його контракт розрахований на п'ять років, а клуб, який забажає купити Умтіті у каталонців, буде змушений заплатити за нього 60 мільйонів євро.

Читайте також"Барселона" буде оштрафована на 47 мільйонів євро за незаконну угоду про купівлю-продажу землі Самюель Юмтіті — вихованець французького "Ліона", за основу якого виступав з 2012 року. Незважаючи на свій молодий вік, Юмтіті кілька разів виводив команду на поле з капітанською пов'язкою.

Також футболіст у складі збірної Франції прийняв участь в чемпіонаті Європи. Він дебютував за національну команду в матчі проти Ісландії, після чого вже не поступався конкурентам місце в основі.

Юмтіті став другим придбанням "Барселони" протягом поточного міжсезоння. Раніше каталонський клуб підписав контракт з колишнім півзахисником іспанського "Вільярреала" Деніса Суареса.

Як повідомив УНІАН, збірна Франції у фіналі Євро-2016 поступилася Португалії з рахунком 0:1.