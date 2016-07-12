"Шахтар" заявив на чемпіонат України екс-футболістів "Зорі" та "Амкара"

Для участі в наступному сезоні чемпіонату України донецький "Шахтар" заявив 27 футболістів. Заявка "гірників" опублікована на офіційному сайті Прем'єр-ліги.

Серед гравців пристутствуют два новачка. Це футболісти, які раніше належали "Шахтарю", але виступали на правах оренди - захисник Богдан Бутко і В'ячеслав Танковський.

25-річний Бутко минулий сезон провів у чемпіонаті Росії, виступаючи за пермський "Амкар". Влітку він потрапив до заявки збірної України на Євро-2016 і провів на чемпіонаті Європи одну гру.

Читайте також"Шахтар" у п'ятницю дізнається про свого першого суперника у Лізі чемпіонів20-річний Танковський минулорічний чемпіонат України провів у складі луганської "Зорі". На його рахунку 13 матчів у Прем'єр-лізі.

У той же час півзахисників Андрія Тотовицького і Олега Данченка, які до останнього часу працювали на зборах разом з основою "Шахтаря", у заявці команди на новий сезон УПЛ не виявилося.

Крім того, у заявці "Шахтаря" на новий сезон не знайшлося місця бразильцю Марсіо Азеведо та українцю Василю Кобіну.

Як повідомляв УНІАН, новий сезон для донецького "Шахтаря" розпочнеться 16 липня, коли "гірники" зіграють з київським "Динамо" в матчі за Суперкубок України.