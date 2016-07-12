Шевченко вже на цьому тижні стане головним тренером збірної України - ЗМІ

Новим головним тренером збірної України вже на цьому тижні стане Андрій Шевченко, повідомляє SportArena з посиланням на свої джерела.

У п'ятницю, 15 липня, в Будинку футболу відбудеться черговий виконком ФФУ, на якому озвучать ім'я наставника національної збірної України.

За інформацією видання з джерел, наближених до ФФУ, майже напевно їм стане Андрій Шевченко. Якщо бути більш конкретним у цифрах, то шанс призначення Шевченка становить 99%, а 1% — запас на випадок надзвичайної ситуації. Незважаючи на нібито «конкуренцію» за цей пост між Шевченком і Мироном Маркевичем, вибір на користь молодого фахівця, який працював помічником Михайла Фоменка у збірній, було зроблено вже давно. До того ж сам Мирон Богданович, який нині надзвичайно активний в ЗМІ, не раз говорив про необхідність дати Шевченка шанс.

Читайте також"Рішення щодо нового тренера збірної України буде прийнято до середини липня" - президент ФФУ

Що стосується контракту, то президент ФФУ Андрій Павелко (який, до речі, є кумом потенційно новому тренеру збірної) раніше заявляв про контракт на два роки з можливістю пролонгації угоди на аналогічний термін. Сам же Андрій Шевченко, який був частиною тренерського штабу збірної України на Євро-2016, після провалу команди на континентальному форумі зі ЗМІ не спілкувався.

Раніше вітчизняні ЗМІ писали, що окрім Шевченка ФФУ розглядає й іноземних кандидатів на пост головного тренера збірної України. Зокрема, називалися прізвища шведа Ларса Лагербека (екс-збірна Ісландії) та італійця Джанні Де Бьязи (екс-збірна Албанії).