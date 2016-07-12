Гусєв не потрапив в заявку "Динамо" на новий сезон

Київське "Динамо" подало заявку на сезон 2016/17, в якій відсутній один з лідерів команди останніх років Олег Гусєв. Заявка опублікована на офіційному сайті Прем'єр-ліги.

Окрім Гусєва в заявці також відсутні Олександр Рибка і Валерій Федорчук.

Разом з тим, в команду повернулися Артем Кравець і Максим Коваль, які провели минулий сезон в оренді, відповідно, у німецькому «Штутгарті» і данському «Оденсе».

Також у списку гравців значятся новачки Олександр Гладкий (екс-донецький "Шахтар") та Артем Громов (екс-полтавська "Ворскла").

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33-річний Гусєв безперервно виступав у "Динамо" протягом 13 років, з 2003-го року. Провів за команду 286 матчів (57 голів).

Також з 2003-го року він виступав за збірну України, у складі якої провів 98 матчів (13 голів). Напередодні Євро-2016 гравець не потрапив в остаточний склад команди на фінальну частину турніру.