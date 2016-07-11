"Шахтар" у п'ятницю дізнається про свого першого суперника у Лізі чемпіонів

15 липня відбудеться жеребкування кваліфікації третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів і Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Донецький "Шахтар" на шляху представників ліг в Лізі чемпіонів потрапив до числа сіяних команд. Його суперником може стати один з чотирьох клубів: ПАОК (Греція), "Стяуа" (Румунія), "Монако" (Франція), "Янг Бойз" (Швейцарія).

Читайте також"Шахтар" обіграв данський "Норшелланд" у заключному передсезонному матчіВ разі успіху "гірників" у першому протистоянні, наступним суперником команди по дорозі в основний турнір Ліги чемпіонів можуть стати "Манчестер Сіті" (Англія), "Порту" (Португалія), "Вільярреал" (Іспанія), "Боруссія" Менхенгладбах (Німеччина), або "Рома" (Італія).

У кваліфікації Ліги Європи полтавська "Ворскла" потрапила в число сіяних команд, а ФК "Олександрія" - несіяних.

Всі матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 26-27 липня та 2-3 серпня. Зустрічі в Лізі Європи відбудуться 28 липня і 4 серпня.

Як повідомляв УНІАН, новий сезон в українському клубному футболі розпочнеться 16 липня, коли донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зіграють у матчі за Суперкубок України.