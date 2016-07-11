Суркіс звинуватив німецький "Байєр" у залаштункових переговорах з захисником "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що леверкузенський "Байєр" веде переговори із захисником київської команди Александром Драговічем в обхід українського клубу. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес в Україні".

"На даний момент на моєму столі немає офіційної пропозиції від німецького клубу — останнє надійшло приблизно півтора місяця тому, але сума компенсації за гравця нас не влаштувала. Все інше — чутки, які я ніколи не коментував і не буду коментувати надалі.

В той же час мені точно відомо, що представники "Байєра" в обхід "Динамо" виходили на самого Драговіча — ще до чемпіонату Європи, що, не виключаю, вплинуло на його гру у складі збірної. Наш клуб має тепер всі підстави звернутися до ФІФА і УЄФА. Для початку з запитом: чи мав "Байєр" право контактувати з нашим гравцем безпосередньо, якщо у футболіста — чинний контракт на два роки?" - заявив Суркіс.

Читайте такожКиївське "Динамо" завершило збір в Австрії розгромом софійського ЦСКАСуркіс також підкреслив, що не збирається відпускати футболіста до іншого клубу за меншу суму, ніж він був куплений.

"Тиснути на мене не потрібно. Драговіч стане відробляти свій контракт в повній мірі рівно до того моменту, коли або "Байєр", або будь-який інший солідний західний клуб не просто проявить до нього зацікавленність, але й запропонує відповідну високого класу гравця компенсацію. Було б дивно, якби я погодився віддати ключового футболіста "Динамо" за суму менше тієї, за яку ми його купували", - додав президент "київського клубу.

Нагадаємо, Александр Драговіч перейшов у "Динамо" в 2013 році з швейцарського "Базеля" за 9 мільйонів євро. Чинний контракт захисника з клубом-чемпіоном України закінчується влітку 2018 року.

На Євро-2016 Драговіч провів два матчі за збірну Австрії. У грі з Угорщиною він отримав червону картку, а у матчі з Ісландією не реалізував пенальті.