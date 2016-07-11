Донецький "Шахтар" не відпустив бразильця Фреда на Олімпіаду

Донецький "Шахтар" не відпустив бразильського півзахисника Фреда на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро, повідомляє GloboEsporte.com.

Клуб вже поінформував гравця про своє рішення.

Федерація футболу Бразилії, намагається переконати "Шахтар" відпустити півзахисника, але шанси на успіх видання оцінює як незначні.

Читайте також"Шахтар" обіграв данський "Норшелланд" у заключному передсезонному матчіФред брав участь у всієї олімпійської підготовки національної команди і потрапив в початковий список 18 гравців, які були викликані до Бразилії для участі в Олімпіаді.

Нагадаємо, влітку 2015 року Фред здав позитивний допінг-тест під час участі в Кубку Америки зі збірною Бразилії. Після цього футболіст отримав дискваліфікацію, через яку пропустив майже весь клубний сезон з "Шахтарем".

В кінці червня 2016 року закінчилася дискваліфікація Фреда, і він підписав з донецьким клубом новий п'ятирічний контракт.