У Маркевича були пропозиції по роботі з Туреччини, Греції та Польщі

16:51, 11 липня 2016
Футбол
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Український тренер відкритий для пропозицій з-за кордону.

Маркевич отказался от предложений из Турции, Греции и Польши / xsport.ua

Колишній головний тренер "Дніпра" та харківського "Металіста" Мирон Маркевич отримував пропозиції по роботі з-за кордону. Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на коментар фахівця газеті "Команда".

Читайте такожМаркевич: "Треба дати Шевченку проявити себе на чолі збірної України""В принципі, так — я відкритий для пропозицій. У мене вже було кілька варіантів продовження кар'єри за кордоном, але я їх відхилив. Поспішати нікуди. Звали в Туреччину, Грецію та Польщу", — сказав Маркевич.

Причинами відмови від пропозицій 65-річний фахівець назвав запропоновані умови і незгоду з позицією керівництва щодо розвитку клубів.

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому Мирон Маркевич залишив "Дніпро". Новим наставником української команди був призначений Дмитро Михайленко.

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