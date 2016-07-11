У Маркевича були пропозиції по роботі з Туреччини, Греції та Польщі

Колишній головний тренер "Дніпра" та харківського "Металіста" Мирон Маркевич отримував пропозиції по роботі з-за кордону. Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на коментар фахівця газеті "Команда".

Читайте такожМаркевич: "Треба дати Шевченку проявити себе на чолі збірної України""В принципі, так — я відкритий для пропозицій. У мене вже було кілька варіантів продовження кар'єри за кордоном, але я їх відхилив. Поспішати нікуди. Звали в Туреччину, Грецію та Польщу", — сказав Маркевич.

Причинами відмови від пропозицій 65-річний фахівець назвав запропоновані умови і незгоду з позицією керівництва щодо розвитку клубів.

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому Мирон Маркевич залишив "Дніпро". Новим наставником української команди був призначений Дмитро Михайленко.