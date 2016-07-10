Київське "Динамо" завершило збір в Австрії розгромом софійського ЦСКА

У своєму останньому контрольному матчі на зборах в Австрії київське "Динамо" розгромила софійський ЦСКА з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Всі голи були забиті у другому таймі. Відзначилися Дерліс Гонсалес, Сергій Сидорчук та Андрій Ярмоленко.

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Голи: Гонсалес (47), Сидорчук (58), Ярмоленко (76)

Д: Шовковський, Антунеш (Макаренко, 75), Драгович (Лук'янчук, 75), Гладкий (Теодорчик, 67), Морозюк (Селін, 79), Сидорчук (Федорчук, 64), Корзун (Рибалка, 79), Виду (Очігава, 46), Гонсалес (Мякушко, 59), Буяльський (Гармаш, 64), Громов (Ярмоленко, 46).

Наступний матч київське "Динамо" проведе 16 липня, коли в Одесі зіграє з донецьким "Шахтарем" за Суперкубок України.