ФФУ визнала договірним матч чемпіонату України (відео)
Донецький "Олімпік" буде оштрафований на 100 тисяч гривень.
Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ визнав договірним матч молодіжного чемпіонату України (U-21) між львівськими "Карпатами" та донецьким "Олімпіком", повідомляє Sport Arena.
Рішення КДК ФФУ було прийнято 7 липня. "Олімпік" U-21 буде позбавлений трьох очок в турнірній таблиці. Також клуб оштрафований на суму в 100 тисяч гривень.
Нагадаємо, гра відбулася 26 листопада 2015 року, "Карпати" обіграли "Олімпік" з рахунком 4:0, а в січні матеріали щодо цієї гри були передані для розгляду в КДК ФФУ.Читайте такожГенпрокуратура почала розслідування про участь "Металіста" у договірних матчах
Нагадаємо, в Україні діє закон, по якому організатори і учасники договірних матчів можуть понести кримінальну відповідальність аж до позбавлення волі.