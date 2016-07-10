ФФУ визнала договірним матч чемпіонату України (відео)

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ визнав договірним матч молодіжного чемпіонату України (U-21) між львівськими "Карпатами" та донецьким "Олімпіком", повідомляє Sport Arena.

Рішення КДК ФФУ було прийнято 7 липня. "Олімпік" U-21 буде позбавлений трьох очок в турнірній таблиці. Також клуб оштрафований на суму в 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, гра відбулася 26 листопада 2015 року, "Карпати" обіграли "Олімпік" з рахунком 4:0, а в січні матеріали щодо цієї гри були передані для розгляду в КДК ФФУ.Читайте такожГенпрокуратура почала розслідування про участь "Металіста" у договірних матчах

Нагадаємо, в Україні діє закон, по якому організатори і учасники договірних матчів можуть понести кримінальну відповідальність аж до позбавлення волі.