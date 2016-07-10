У Харкові створюють альтернативний "Металіст"

У Харкові створюється новий клуб СК "Металіст", який намагається заявитися в чемпіонат області. Про це повідомляє Tribuna.com.

Хто стоїть за створенням альтернативної команди – невідомо.

Читайте такожЯрославський "готовий думати" над своїм поверненням у футболЗазначається, що чемпіонат Харківської області знаходиться в розпалі - 9 липня стартував другий круг. Участь у цих змаганнях дозволить клубу наступного сезону заявитися в другу лігу.

Нагадаємо, харківський ФК "Металіст" не був допущений до Прем'єр-лізі в сезоні 2016/17. Нині клуб існує в форматі дитячо-юнацької школи.