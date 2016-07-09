"Шахтар" обіграв данський "Норшелланд" у заключному передсезонному матчі

У заключному товариському матчі на зборах в Нідерландах 9 липня «гірники» грали з данським «Нордшелландом» і обіграли суперника з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Голи в цьому матчі на рахунку бразильців Бернарда і Едуардо а також екс-гравця дніпропетровського "Дніпра" і російської "Кубані" повернувся в "Шахтар" Селезньова.

Контрольний поєдинок з «Нордшелландом» був останнім із запланованих «Шахтарем» на зборі в Нідерландах. У порівнянні з попереднім спарингом Паулу Фонсека зробив у стартовому складі дві заміни: на правому фланзі вийшов Даріо Срна, а в нападі з перших хвилин грав Едуардо.

Чверть години пішло у команд на розвідку. «Шахтар» більше володів м'ячем і логічно створив перший небезпечний момент у матчі: Бернард закручував зі штрафного у дальню дев'ятку, але воротар «Нордшелланда» перевів м'яч на кутовий. «Гірники» планомірно тиснули на оборону гостей, а в середині тайму повели в рахунку. Едуардо увійшов в карний майданчик справа і відпасував в центр на Бернарда, який розстріляв ворота данців – 1:0. Підопічні Паулу Фонсеки продовжували впевнено контролювати хід гри і мали ще можливості для взяття воріт, проте з ударомФреда впорався воротар, а Дентіньо після серії фінтів пробив мимо. Варто відзначити також надійні дії захисту донеччан, не дозволила супернику в першому таймі створити нічого небезпечного біля своїх воріт.

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Після перерви був більш відкритий футбол, в якому досягли успіху «гірники». Вже на 48-й хвилині вони подвоїли перевагу після контратаки. Степаненко перехопив м'яч у центрі поля, Марлос заграв праворуч Срну, Дариоподал в штрафну, і Едуардо головою вразив ціль – 2:0. В середині тайму Паулу Фонсека повністю змінив склад, випустивши свіжих гравців. Тут же Веллінгтон Ньому, обігравшись з Тайсоном, пробив метрів з 15, м'яч влучив у штангу. Команди продовжували активно йти вперед до самого фінального свистка і в кінцівці зустрічі обмінялися голами. Спочатку «Нордшелланд» скоротив відставання: фланговий простріл замкнув Донио. Але миттєво Євген Селезньов красивим ударом під саму штангу встановив остаточний рахунок.

«Нордшелланд» (Фарум, Данія) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 Бернард (27), 0:2 Едуардо (48), 1:2 Донио (89), 1:3 Селезньов (90)

«Шахтар»: П'ятов (Каніболоцький, 62), Срна (к) (Бутко, 62), Кривцов (Кучер, 70), Ордець (Ракицький, 70), Матвієнко (Шевчук, 70), Степаненко (Малишев, 70), Фред (Коваленко, 70), Марлос (Ньому, 62), Бернард (Тайсон, 62), Едуардо (Феррейра, 62), Дентіньо (Селезньов, 62)

Попередження: Степаненко (69)