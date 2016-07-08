Український тренер Скрипник продовжив контракт з німецьким "Вердером" до 2018-го року

Українець Віктор Скрипник продовжив угоду з командою німецької Бундесліги "Вердер" з Бремена до 2018-го року, повідомляється в Twitter клубу з Німеччини.

Попередній контракт діяв до 2017-го року. Таким чином, сторони на рік пролонгували угоду.

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Скрипник є тренером "Вердера" з жовтня 2014 року. У сезоні-2014/15 команда під керівництвом українського фахівця посіла 10-е місце в підсумковій турнірній таблиці, а в сезоні 2015/16, на тлі кризи пов'язаної з втратою ряду гравців, зуміла втриматися в найсильнішому дивізіоні чемпіонату Німеччини, зайнявши підсумкове 13-е місце.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня стало відомо, що майбутнє українського фахівця вирішить новий спортивний директор "Вердера".