Італієць Де Бьязі готовий очолити збірну України за 1 мільйон євро на рік

Наставник збірної Албанії Джанні Де Б'язі може очолити збірну України за певних умов, повідомляє "Футбол 24".

Італійський фахівець хоче привезти з собою в Україну свій тренерський штаб: фахівця з фізпідготовки Луїджі Феббрарі і тренера воротарів.

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Крім цього, Де Б'язі вимагає не меншу зарплату від тієї, яку він отримує у збірній Албанії (1 млн євро у рік).

Раніше повідомлялося, що 60-річний Де Б'язі, який також має пропозицію з Китаю, готовий очолити збірну України.