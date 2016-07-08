Італієць Де Бьязі готовий очолити збірну України за 1 мільйон євро на рік
16:59, 08 липня 2016Футбол
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Стало відомо, на яких умовах Де Б'язі погодиться очолити збірну України.
Reuters
Наставник збірної Албанії Джанні Де Б'язі може очолити збірну України за певних умов, повідомляє "Футбол 24".
Італійський фахівець хоче привезти з собою в Україну свій тренерський штаб: фахівця з фізпідготовки Луїджі Феббрарі і тренера воротарів.
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Крім цього, Де Б'язі вимагає не меншу зарплату від тієї, яку він отримує у збірній Албанії (1 млн євро у рік).
Раніше повідомлялося, що 60-річний Де Б'язі, який також має пропозицію з Китаю, готовий очолити збірну України.
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