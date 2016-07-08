Клопп продовжив контракт з "Ліверпулем" ще на три роки

Англійський футбольний клуб "Ліверпуль" сьогодні оголосив про укладення угоди з німецьким фахівцем Юргеном Клоппом , який продовжить тренувати команду АПЛ до 2022-го року, повідомляється на сайті команди.

Помічники Клоппа Желько Бувач і Петер Кравіц також продовжили свої угоди. Таким чином Клопп, Бувач і Кравіц продовжать свою спільну роботу, яка триває вже 15 років, з часів співпраці в "Майнці" і дортмундській "Боруссії".

Попередня угода Клоппа було розраховано до 2019-го року, а тепер довгостроковий контракт має строк не менше п'яти років.

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«Першочерговим мотивом цього рішення є прихильність Клоппа до загального оздоровлення і розвитку клубу. Юрген завжди дивиться в майбутнє і ставить перед собою найвищі завдання. Німець має організаторський талант світового класу і його керівництво буде мати вирішальне значення для всіх поставлених клубом завдань на найближчі роки»,- заявив власник "Ліверпуля" Джон Генрі.

Минулого сезону під керівництвом Клоппа, "Ліверпуль" зумів зайняти 8-е місце в АПЛ і вийти у фінал Ліги Європи та Кубка англійської Ліги. Обидва кубкових фіналу команда програла.