Київське "Динамо" вперше не виграло на австрійському зборі

Київське "Динамо" не змогло обіграти румунський "Ботошані" під час чергового контрольного матчу в рамках австрійського збору. Гра завершилася з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Читайте такожПризовий фонд Суперкубка України складе 1,5 мільйона гривеньПершими у матчі відзначилися румунська команда, коли на 60-й хвилині Габріель Васварі з пенальті вразив ворота Артура Рудька. Через 11 хвилин "Динамо" зрівняло рахунок - м'яч ударом з-за меж штрафного майданчика забив Сергій Рибалка.

Це перша нічия "Динамо" на австрійському зборі. Раніше команда Сергія Реброва обіграла болгарський "Лудогорець" та грузинське "Динамо".

Динамо (Київ, Україна) - Ботошани (Румунія) - 1:1 (0:0)

Голи: Рибалка (71) - Васвари (60, з пенальті);

Д: Коваль (Рудько, 46), Драгович (Очігава, 46), Антунеш (Макаренко, 66), Морозюк (Лук'янчук, 66), Селін, Сидорчук (Гармаш, 66), Мякушко (Гонсалес, 66), Буяльський (Федорчук, 66), Корзун (Рибалка, 53), Громов (Ярмоленко, 60), Гладкий (Теодорчик, 60).