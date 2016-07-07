Мессі-старший обговорював з Абрамовичем можливий перехід сина у "Челсі"

16:47, 07 липня 2016
Футбол
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Хорхе Мессі розглядає варіант продовження кар'єри форварда "Барселони" в чемпіонаті Англії.

Reuters

Батько знаменитого футболіста Ліонеля Мессі провів зустріч з власником лондонського "Челсі" Романом Абрамовичем, щоб обговорити можливий перехід свого сина до цього клубу. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

Зустріч пройшла в один з минулих 10 днів на розкішній яхті російського олігарха.

Читайте такожМессі оскаржить вирок суду про тюремний термін за несплату податківЗазначається, що тепер "Челсі" приєднався до "Манчестер Сіті" в якості претендента на аргентинського нападника, якщо він одного разу забажає залишити "Барселону". Вартість Мессі сьогодні оцінюється приблизно в 100 мільйонів фунтів.

Розмова Хорхе Мессі і Абрамовича відбувся напередодні засідання суду, який мав визначити покарання для батька і сина Мессі за несплату податків. В результаті, Мессі був засуджений до 21 місяця тюремного ув'язнення умовно.

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