На стадіоні харківського "Металіста" через борги відключили електрику

Харківський стадіон ОСК "Металіст" залишився без електропостачання через борги ФК "Металіст". Про це в інтерв'ю виданню "Слобідський край" повідомив директор спортскомплекса Роман Пец.

"ОСК "Металіст" знеструмили через величезні борги ФК "Металіст" перед "Харківобленерго". Клуб не платив за електрику близько року, і за цей час набігла чимала заборгованість.

Читайте такожФаны "Металлиста": Курченко должен сидеть в тюрьмеСвітло може з'явитися в будь-який момент. Може, 7-го липня, може, 8-го. Ми займаємося цим питанням. Деякі гроші клуб перерахував нам, і ми ведемо переговори з "Харківобленерго", щоб вони відновили електропостачання на стадіоні якомога швидше", - сказав Пец.

Як повідомляв УНІАН, харківський "Металіст" був виключений з Прем'єр-ліги перед сезоном 2016/17. Клубу не був виданий атестат на продовження участі в змаганні.

"Металіст" також не братиме участь у Першій чи Другій лізі чемпіонату України. Таким чином, клуб продовжує свою діяльність лише на дитячо-юнацькому напрямку.