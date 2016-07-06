Маркевич: "Треба дати Шевченку проявити себе на чолі збірної України"

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко не зв'язувався з Мироном Маркевичем для того, щоб обговорити його кандидатуру на посаду головного тренера збірної України. Про це фахівець розповів в інтерв'ю виданню "Високий замок".

"Ні, поки я з ним не спілкувався. До ролі головного тренера готували Андрія Шевченка. Думаю, треба дати йому шанс проявити себе на чолі збірної", - заявив Маркевич.

"Чи погодився б я, якби запросили на цю посаду? Подивимося. Складно зараз про це говорити. Я дуже вдячний всім, хто мене підтримує, стоїть за мене горою, але є певні нюанси. Час покаже", - додав тренер.

Маркевич також спростував інформацію, що може очолити команду "Рух" з Винників, яка наступного сезону виступатиме у Другій лізі чемпіонату України.

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"Це хтось пожартував. Не буду я працювати у другій лізі. Єдине, що можу сказати точно: їхати з України поки не збираюся. Все вирішиться протягом цього тижня, – сказав Маркевич.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Андрій Шевченко є головним кандидатом на посаду головного тренера збірної України після того, як попередній наставник національної команди Михайло Фоменко залишив цей пост.

Мирон Маркевич очолював збірну України з лютого по серпень 2010 року. В цей час команда брала участь тільки в товариських матчах.